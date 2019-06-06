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Московское метро к 2027 году может вырасти вдвое 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Протяженность линий московского метро к 2027 году может увеличиться вдвое, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Благодаря сделанному заделу в ближайшие годы будет вводиться много новых станций метро. В 2019 году в Москве запланирован ввод 14 станций, в следующем будет введено 9 станций, в 2021 году — 12, в 2022 — 18 станций.
"Мы хотим 2023-м годом закончить наши основные объемы", — сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда", имея в виду строительство Большой кольцевой линии и Коммунарской линии метро.
В перспективе до 2027-го года намечено продление метро от Коммунарки до Троицка, строительство Рублево-Архангельской линии. Также на будущее в планах руководства Москвы — строительство Бирюлевской ветки, она будет начинаться от ЗИЛа, проходить через Южный порт и Бирюлево до Щербинки. Если все эти маршруты реализуются, то метро Москвы увеличится в два раза.
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Новости Москвы , Катастрофы , Пожары , Происшествия , Марат Хуснуллин , Москва
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