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Стартовала предвыборная кампания в Мосгордуму 

Москва24 42 минуты назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
На сайте Мосгордумы в четверг, 6 июня, опубликовали постановление о назначении выборов депутатов столичного парламента. С этого момента начинается кампания по выдвижению кандидатов.
"В течение 30 дней, то есть по 5 июля, окружные избирательные комиссии будут принимать документы на выдвижение кандидатов", — цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы Мосгоризбиркома.
Окружные избиркомы будут работать по рабочим дням с 12:00 до 19:00, по субботам — с 10:00 до 14:00.
Начать собирать подписи в свою поддержку кандидаты могут после открытия избирательного счета и оплаты изготовления подписных листов. Все необходимые документы на регистрацию кандидаты могут подать не позднее 18:00 6 июля.
Уточняется, что самовыдвиженцам нужно собрать три процента подписей избирателей своего избирательного округа — в среднем около 5 тысяч. При этом подписи не нужно собирать представителям парламентских объединений — "Единая Россия", ЛПДР, КПРФ и "Справедливая Россия". Список кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам от партий, должен быть утвержден на конференции или общем собрании их региональных отделений.
Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября. В этом году в трех (из 45) избирательных округах пройдет эксперимент по дистанционному интернет-голосованию.
Обсуждением эксперимента занимается специальная рабочая группа, в которую помимо представителей мэрии и Мосгоризбиркома вошли эксперты от парламентских партий, независимых наблюдателей и оппозиции.
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Новости Москвы , Мосгордума , Единая Россия , Справедливая Россия , КПРФ , Интерфакс
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