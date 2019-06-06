Стартовала предвыборная кампания в Мосгордуму

На сайте Мосгордумы в четверг, 6 июня, опубликовали постановление о назначении выборов депутатов столичного парламента. С этого момента начинается кампания по выдвижению кандидатов.

"В течение 30 дней, то есть по 5 июля, окружные избирательные комиссии будут принимать документы на выдвижение кандидатов", — цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы Мосгоризбиркома.

Окружные избиркомы будут работать по рабочим дням с 12:00 до 19:00, по субботам — с 10:00 до 14:00.

Начать собирать подписи в свою поддержку кандидаты могут после открытия избирательного счета и оплаты изготовления подписных листов. Все необходимые документы на регистрацию кандидаты могут подать не позднее 18:00 6 июля.

Уточняется, что самовыдвиженцам нужно собрать три процента подписей избирателей своего избирательного округа — в среднем около 5 тысяч. При этом подписи не нужно собирать представителям парламентских объединений — "Единая Россия" , ЛПДР, КПРФ "Справедливая Россия" . Список кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам от партий, должен быть утвержден на конференции или общем собрании их региональных отделений.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября. В этом году в трех (из 45) избирательных округах пройдет эксперимент по дистанционному интернет-голосованию.

Обсуждением эксперимента занимается специальная рабочая группа, в которую помимо представителей мэрии и Мосгоризбиркома вошли эксперты от парламентских партий, независимых наблюдателей и оппозиции.