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Ряд улиц Москвы перекроют в связи с празднованием Дня России 

РИА Недвижимость + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобилистов предупреждают, что в связи с празднованием Дня России 12 июня ряд центральных улиц Москвы будет перекрыт для транспорта, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Полное перекрытие ожидается на Москворецкой улице, Васильевском спуске, Большом Москворецком мосту, улице Ильинка и Варварка. Ограничения вступят в силу 12 июня с 12:00 и до окончания мероприятий.
Помимо этого, с 21:15 до окончания праздничных мероприятий перекрыто движение транспорта на Кремлевской набережной и на Москворецкой набережной до Китайгородского проезда. -0-
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