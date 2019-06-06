Ряд улиц Москвы перекроют в связи с празднованием Дня России

Автомобилистов предупреждают, что в связи с празднованием Дня России 12 июня ряд центральных улиц Москвы будет перекрыт для транспорта, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Полное перекрытие ожидается на Москворецкой улице, Васильевском спуске, Большом Москворецком мосту, улице Ильинка и Варварка. Ограничения вступят в силу 12 июня с 12:00 и до окончания мероприятий.

Помимо этого, с 21:15 до окончания праздничных мероприятий перекрыто движение транспорта на Кремлевской набережной и на Москворецкой набережной до Китайгородского проезда. -0-