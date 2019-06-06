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Спасать утопающих на московских пляжах будут собаки 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Собаки-спасатели будут в течение лета следить за безопасностью на водоёмах Москвы. Они уже заступили на службу, а рабочими днями у четвероногого патруля станут выходные.
Помощь хвостатых может потребоваться на пляжах Серебряного бора, в Строгинской пойме, на озере Чёрном и в других популярных у горожан местах отдыха у воды. На помощь людям готовы прийти ньюфаундленды, золотистые ретриверы, бернские и швейцарские зенненхунды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Собаки помогают волонтёрам четвёртый год подряд, животные в совершенстве овладели поисково-спасательными навыками. Благодаря силе и выносливости они способны быстро добраться в труднодоступное место, вытащить из воды пострадавшего и доставить его на берег.
Собаку-спасателя можно заметить издалека благодаря специальной форме. Амуниция состоит из ярко-оранжевого жилета со специальной ручкой. Ухватившись за неё, человек с помощью мохнатого спасателя может добраться до берега или спасательного катера.
Помимо этого, безопасность будут помогать обеспечивать 27 квадрокоптеров, с помощью которых можно вовремя заметить тонущего человека, оставленных без присмотра детей или нарушителей, которые развели костёр в неположенном месте.
Патрулировать водоёмы планируют 60 катеров, оснащённых первичными средствами спасения: жилетами, кругом и медицинской аптечкой. Часть из них оборудована средствами пожаротушения: пожарными мотопомпами и огнетушителями. Плавсредства уже вышли в дозор у Крымской набережной, в акватории в районе Воробьёвых гор и других мест отдыха у воды, где купание запрещено.
Купальный сезон в Москве открылся 1 июня, в столице обустроено 108 зон отдыха, купаться можно в восьми из них. Как ранее писал Nеws.ru, места отдыха у воды созданы для жителей и гостей столицы в 17 городских парках.
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