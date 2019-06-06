Спасать утопающих на московских пляжах будут собаки

Собаки-спасатели будут в течение лета следить за безопасностью на водоёмах Москвы . Они уже заступили на службу, а рабочими днями у четвероногого патруля станут выходные.

Помощь хвостатых может потребоваться на пляжах Серебряного бора, в Строгинской пойме, на озере Чёрном и в других популярных у горожан местах отдыха у воды. На помощь людям готовы прийти ньюфаундленды, золотистые ретриверы, бернские и швейцарские зенненхунды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Собаки помогают волонтёрам четвёртый год подряд, животные в совершенстве овладели поисково-спасательными навыками. Благодаря силе и выносливости они способны быстро добраться в труднодоступное место, вытащить из воды пострадавшего и доставить его на берег.

Собаку-спасателя можно заметить издалека благодаря специальной форме. Амуниция состоит из ярко-оранжевого жилета со специальной ручкой. Ухватившись за неё, человек с помощью мохнатого спасателя может добраться до берега или спасательного катера.

Помимо этого, безопасность будут помогать обеспечивать 27 квадрокоптеров, с помощью которых можно вовремя заметить тонущего человека, оставленных без присмотра детей или нарушителей, которые развели костёр в неположенном месте.

Патрулировать водоёмы планируют 60 катеров, оснащённых первичными средствами спасения: жилетами, кругом и медицинской аптечкой. Часть из них оборудована средствами пожаротушения: пожарными мотопомпами и огнетушителями. Плавсредства уже вышли в дозор у Крымской набережной, в акватории в районе Воробьёвых гор и других мест отдыха у воды, где купание запрещено.

Купальный сезон в Москве открылся 1 июня, в столице обустроено 108 зон отдыха, купаться можно в восьми из них. Как ранее писал Nеws.ru, места отдыха у воды созданы для жителей и гостей столицы в 17 городских парках.