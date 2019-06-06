Станция метро «Варшавская» будет временно работать на вход до 23:10

Станция «Варшавская» Каховской линии столичного метро изменит график работы, сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

«Станция «Варшавская» будет закрываться раньше. Такой режим работы необходим для начала выполнения работ по интеграции «Варшавской» в Большую кольцевую линию метрополитена. Временно станция «Варшавская» будет работать на вход пассажиров только до 23:10», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас поезда на участке «Варшаская» — «Каширская» следуют с увеличенными интервалами. Эти станции будут модернизированы в рамках второго этапа реконструкции Каховской линии.

Ранее по просьбе департамента строительства станция «Каховская» закрыта на реконструкцию. Движение поездов по одноименной линии осуществляется только между станциями «Варшавская» и «Каширская». Для проезда между станциями «Каховская» и «Варшавская» работают регулярные маршруты наземного городского транспорта.

После ввода южного и юго-западного участков Большой кольцевой линии пассажиры будут тратить меньше времени на поездках по метро. Например, с открытием станции «Проспект Вернадского» БКЛ метро пассажиры станции «Каховская» смогут добраться до одноименной станции Сокольнической линии менее чем за 15 минут вместо 43 минут. Также на полчаса сократится время в пути от «Каховской» до «Мичуринского проспекта» или «Калужской».

С вводом в эксплуатацию станций «большого кольца» от «Зюзино» до «Аминьевского шоссе» и объединением с участком «Каховская» — «Каширская» снизится нагрузка на 10-20% на центральные пересадочные станции. В их числе «Павелецкая», «Октябрьская», «Добрынинская» и «Парк Культуры» Кольцевой линии, имеющие пересадки на радиальные, а также «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии. Также пассажиропоток перераспределится как минимум с 20 станций Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Солнцевской линий.