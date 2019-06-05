Экологичное метро: на Бутовской линии появились шпалы из переработанного пластика

На открытом участке Бутовской линии между станциями «Улица Скобелевская» и «Улица Горчакова» уложили более 600 новых композиционных шпал вместо деревянных, пишет mos.ru. Они изготавливаются из переработанного пластика.

Такие шпалы не только позволяют использовать пластик повторно, но еще не гниют, не покрываются плесенью, не накапливают влагу и служат в пять раз дольше деревянных. Кроме того, они снижают уровень шума, уменьшают вибрации при движении поезда и не проводят ток.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, до 2021 года композитными шпалами заменят деревянные на всей линии. Работы ведутся в ночные часы. А в следующем году такие шпалы уложат и на трамвайных путях.