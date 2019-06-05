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В центре Москвы отремонтируют дом начала ХХ века 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Московской государственной экспертизы Анна Яковлева заявила о согласовании проектной документации на капитальный ремонт жилого дома на Гоголевском бульваре, передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на информационный портал столичного правительства.
По словам Яковлевой, пятиэтажное здание построено в 1900 году по индивидуальному проекту. Оно считается исторически ценным градоформирующим объектом.
Проект предусматривает восстановительный ремонт по всему объёму дома с сохранением существующей планировки помещений.
Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых, входящую в ансамбль музея-усадьбы «Кусково».
RT на русском: последние новости
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Новости Москвы , Анна Яковлева , Правительство Москвы , Москва
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