В центре Москвы отремонтируют дом начала ХХ века

Глава Московской государственной экспертизы Анна Яковлева заявила о согласовании проектной документации на капитальный ремонт жилого дома на Гоголевском бульваре, передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на информационный портал столичного правительства

По словам Яковлевой, пятиэтажное здание построено в 1900 году по индивидуальному проекту. Оно считается исторически ценным градоформирующим объектом.

Проект предусматривает восстановительный ремонт по всему объёму дома с сохранением существующей планировки помещений.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых, входящую в ансамбль музея-усадьбы «Кусково».