Синоптики предупредили о жаре в Москве в выходные

Температура в Москве в предстоящие выходные поднимется до 33 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

"У нас сохранится жаркая погода, которую будет определять антициклон, воздух сухой, атмосферное давление повышенное, возможно, небольшая облачность. С каждым днем в Москве становится все теплее, дневная температура в пятницу составит плюс 29-31, в ночь на субботу ожидается 17-19 градусов тепла, 9 июня — до 31-33 градусов. Осадков в предстоящие выходные мы не ожидаем", — рассказала Позднякова.

По словам синоптика, днем 8 июня ожидается повышение температуры до 30-31 градуса. Не исключено, что погода в выходные будет близка к рекордным показателям, отметила Позднякова.