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Филевская линия московского метро изменит режим работы на 4 месяца 

Российская Газета + ещё 13 2 часа назад
Фото: ТАСС
Филевская ветка Московского метрополитена изменит режим работы на ближайшие четыре месяца. Шесть станций будут закрывать по выходным раз в две недели, когда пассажиропоток на линии в полтора раза меньше, чем в будни, сообщили в пресс-службе подземки.
Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" закроют для пассажиров в следующие дни: 8, 9, 22, 23 июня; 6, 7, 20, 21 июля; 3, 4, 17, 18, 31 августа и 1, 14, 15, 28, 29 сентября.
Отмечается, что изменение режима работы необходимо для скорейшего завершения реконструкции линии, и сделать это без временной остановки движения поездов невозможно.
В периоды проведения технологических окон строители будут устанавливать шумозащитные экраны, обновлять путевую инфраструктуру и проводить прокладку коммуникаций, необходимых для обеспечения работы отремонтированных станций.
В дни, когда будут закрыты станции, запустят бесплатные автобусы. Маршруты продублируют закрытый участок "голубой" ветки.
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