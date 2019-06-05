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Парковочные места в Москве сделают бесплатными в День России 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Парковку в столице 12 июня сделают бесплатной в честь Дня России. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу московской мэрии.
Жители и гости столицы смогут отметить День России на разных городских площадках. В связи с праздником парковка на московских улицах в зоне городского парковочного пространства будет бесплатной. Горожане смогут спокойно оставить машину неподалеку от мест проведения праздника.
Отмена платы за парковку не отразится на загруженности дорог из-за традиционного снижения интенсивности движения транспорта в праздничные дни.
Платные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме и согласно действующим тарифам, сообщила «Свободная пресса».
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