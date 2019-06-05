Парковку в столице 12 июня сделают бесплатной в честь Дня России. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу московской мэрии.
Жители и гости столицы смогут отметить День России на разных городских площадках. В связи с праздником парковка на московских улицах в зоне городского парковочного пространства будет бесплатной. Горожане смогут спокойно оставить машину неподалеку от мест проведения праздника.
Отмена платы за парковку не отразится на загруженности дорог из-за традиционного снижения интенсивности движения транспорта в праздничные дни.
Платные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме и согласно действующим тарифам, сообщила «Свободная пресса».