Парковочные места в Москве сделают бесплатными в День России

Парковку в столице 12 июня сделают бесплатной в честь Дня России . Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу московской мэрии.

Жители и гости столицы смогут отметить День России на разных городских площадках. В связи с праздником парковка на московских улицах в зоне городского парковочного пространства будет бесплатной. Горожане смогут спокойно оставить машину неподалеку от мест проведения праздника.

Отмена платы за парковку не отразится на загруженности дорог из-за традиционного снижения интенсивности движения транспорта в праздничные дни.

Платные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме и согласно действующим тарифам, сообщила «Свободная пресса».