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Гостиницу «Пекин» в Москве выставили на торги со стартовой ценой в 5,6 млрд рублей 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гостиница "Пекин" в центре Москвы выставлена на электронные торги, аукцион состоится 2 сентября 2019 года. Об этом сообщил в среду собственник здания — компания "Галс-Девелопмент Группа ВТБ".
"Предметом аукциона является право заключения договора купли-продажи обыкновенных именных акции ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин" в количестве 353 210 штук, составляющих 100% общего количества акций. Основным активом общества является имущественный комплекс четырехзвездочного гостинично-офисного комплекса "Пекин" общей площадью около 26 тыс. кв. м. Стартовая цена лота определена в размере 5 млрд 671 млн рублей", — говорится в сообщении.
Открытый аукцион на повышение пройдет на базе АО "Единая электронная торговая площадка".
"Галс-Девелопмент" пытается продать здание с 2016 года. В январе 2019 года газета "Коммерсантъ" сообщала об интересе к активу китайских инвесторов, однако сделка не состоялась.
Гостиница "Пекин" — памятник архитектуры федерального значения, расположен в центре Москвы. Здание построено в 1939-1958 годах по проекту Дмитрия Чечулина, который был одним из инициаторов высотного строительства в историческом центре столицы. В отеле 144 номера, его общая площадь 26 тыс. кв. м.
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Новости Москвы , Дмитрий Чечулин , Галс-Девелопмент , Газета "Коммерсантъ" , Москва
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