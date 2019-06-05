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Пляжи и бассейны открылись в 17 столичных парках 

РИАМО + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИАМО
В 17 столичных парках оборудовали места отдыха у воды, позагорать на берегу водоемов можно в парке Горького, «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно», «Кузьминках» и в других зеленых зонах, искупаться же можно только в трех парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вода в бассейны поступает из реки, проходя необходимую очистку с помощью фильтров. Летние бассейны открылись и в «Сокольниках». А поплавать в водоеме можно в парке «Левобережный», который расположен на берегу Химкинского водохранилища.
«Мы приглашаем москвичей и гостей города отдохнуть в наших парках этим летом. Большинство пляжей и зон отдыха оборудовано бесплатными лежаками. Там можно заняться спортом или провести время с детьми на игровых площадках», — сказал представитель пресс-службы «Мосгорпарка».
В «Сокольниках» одна из зон отдыха расположилась на берегу Большого Путяевского пруда. Здесь работает летнее кафе, в котором можно перекусить на свежем воздухе. Еще один пляж появился и возле Золотого пруда между Первым и Вторым Лучевыми просеками. А у главного входа в парк располагаются два открытых бассейна.
В музее-заповеднике «Царицыно» открыты два места отдыха у воды — у Большого и Среднего Царицынских прудов. Здесь можно позагорать на шезлонгах и отдохнуть на больших ярких пуфах.
В парке Горького этим летом гостей ждут три пляжа — возле Пионерского и Голицынского прудов, а также на Андреевской набережной. Во всех зонах отдыха установлены бесплатные шезлонги.
Полный список парков с зонами у воды можно посмотреть на сайте mos.ru.
Купальный сезон в Москве открылся 1 июня. Всего в столице организовано более 100 зон отдыха у воды. В восьми из них разрешено купаться. На пляжах установлены туалеты, кабинки для переодевания, душевые кабины и мусорные контейнеры. Кроме того, здесь можно поиграть в мини-футбол и пляжный волейбол на специально оборудованных площадках.
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Новости Москвы , Погода , Mos.ru , Москва
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