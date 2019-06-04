Сергей Собянин анонсировал запуск речных трамваев в Москве

Все больше столичных жителей пользуются велопрокатом. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 4 июня сообщил в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

— На встречах с жителями разных районов, я постоянно слышу запросы на велопрокат, — сказал он.

Глава города отметил, что когда этот проект только создавался, его задумывали для туристов, для того, чтобы можно было просто покататься.

— Где его нет, жители говорят «а мы чем хуже?». Поэтому поставили себе задачу во всех районах сделать систему велопроката, — подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в 2021 году в городе запустят первый речной маршрут. Он будет состоять из 10 речных трамвайчиков, которые уже есть.

— Пока это в порядке эксперимента, — сказал он. — Все будет зависеть от наполняемости и востребованности.

Для отдыхающих к летнему сезону было обустроено 22 поля для игры в мини-футбол, 31 площадка для пляжного волейбола, 34 спортивных и 60 детских площадок. Будут открыты 14 станций проката лодок и катамаранов, 131 пункт велопроката, а также места для рыбалки и пикниковые точки.