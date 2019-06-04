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Сергей Собянин анонсировал запуск речных трамваев в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Все больше столичных жителей пользуются велопрокатом. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 4 июня сообщил в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».
— На встречах с жителями разных районов, я постоянно слышу запросы на велопрокат, — сказал он.
Глава города отметил, что когда этот проект только создавался, его задумывали для туристов, для того, чтобы можно было просто покататься.
— Где его нет, жители говорят «а мы чем хуже?». Поэтому поставили себе задачу во всех районах сделать систему велопроката, — подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр Москвы добавил, что в 2021 году в городе запустят первый речной маршрут. Он будет состоять из 10 речных трамвайчиков, которые уже есть.
— Пока это в порядке эксперимента, — сказал он. — Все будет зависеть от наполняемости и востребованности.
Для отдыхающих к летнему сезону было обустроено 22 поля для игры в мини-футбол, 31 площадка для пляжного волейбола, 34 спортивных и 60 детских площадок. Будут открыты 14 станций проката лодок и катамаранов, 131 пункт велопроката, а также места для рыбалки и пикниковые точки.
Ранее сообщалось о том, что тарифы на велопрокат в 2019 году останутся без изменений. Кроме того, власти Москвы увеличат количество электроскутеров в пунктах проката.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , ТВ Центр , Москва
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