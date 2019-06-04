В Москве выросла рождаемость

В Москве выросла рождаемость. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Мосгорстата.

Так, в январе-марте 2019 года в столице родились 32,4 тысячи человек, в I квартале 2018-го — 30,9 тысячи человек. Умерло в первом квартале этого года 31,2 тысячи человек, за первые три месяца 2018-го — 32,3 тысячи человек.

Больше всего человек в начале 2019 года умерло из-за болезней системы кровообращения — 52%, на втором месте среди причин смертности — от новообразований (21%).

В то же время сократилось число браков. В первом квартале 2019 года в столице зарегистрировали 10,3 тысячи браков, за аналогичный период 2018-го — 13,1 тысячи браков. Однако сократилось и число разводов — в январе — марте этого года в Москве зарегистрировали 6,3 тысячи разводов, а в первые три месяца прошлого года — 10,8 тысячи.