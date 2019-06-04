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День молодежи отпразднуют на 70 площадках столицы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: официальный портал мэра Москвы
День молодежи будут отмечать в городе 27 июня, в связи с чем мероприятия пройдут на 70 площадках.
Планируется, что в празднике примет участие более 100 тысяч москвичей и гостей столицы.
— Главные события Дня молодежи ожидаются в парке Горького. Здесь развернется фестиваль спорта и уличных культур. Гости смогут посетить мастер-классы по скалолазанию, паркуру и уличным танцам, поучаствовать в открытых турнирах по панна-футболу, баскетболу, — говорится на официальном портале мэра столицы.
Уточняется, пространство вдоль Москвы-реки станет творческой зоной. На Пушкинской набережной с 12:00 до 16:00 пройдет конкурс «Энергия улиц». Стрит-арт-художники разрисуют огромные плакаты граффити.
Кроме того, на Крымской набережной с 14:00 планируется выступление молодежных творческих коллективов.
Отмечается, что в пятницу на территории 10 парков будут мастер-классы «Московский диалог». Там слушателям расскажут про развитие навыков публичных выступлений.
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