Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московским автовладельцам посоветовали ездить на метро 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сделать паузу в использовании личного транспорта и пересесть на общественный, желательно — на метро. Такую рекомендацию дали москвичам в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Транспортные заторы вероятны 5 июня. В большей степени — в центральной части города.
В Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах, — сказано в сообщении.
Ранее, как писал News.ru, на два новых маршрута в столице были выведены электробусы. Один вместо автобуса от станции метро «Лубянка» до проспекта Будённого, другой — на замену троллейбуса от Рижского вокзала до Петровского парка.
News.ru: последние новости
Участок Филёвской линии метро закроют на реконструкцию Джейсон Стэтхем во второй раз приедет в Москву Набережная имени Станислава Говорухина появится в Москве
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение126
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание187
Киев послал «трусливых» десантников на учения НАТО4
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении67
Белоруссия ответила на военные планы США42
Видео
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
01:09
Россию обвинили в создании видео об аннексии Украины
Украина В мире
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:03
Белоруссия ответила на военные планы США
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение