Московским автовладельцам посоветовали ездить на метро

Сделать паузу в использовании личного транспорта и пересесть на общественный, желательно — на метро. Такую рекомендацию дали москвичам в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Транспортные заторы вероятны 5 июня. В большей степени — в центральной части города.

В Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах, — сказано в сообщении.

Завтра в Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города. По возможности, выбирайте в поездках @MoscowMetro. pic.twitter.com/9T3eVzGkve— ЦОДД (@gucodd) 4 июня 2019 г.

Ранее, как писал News.ru, на два новых маршрута в столице были выведены электробусы. Один вместо автобуса от станции метро «Лубянка» до проспекта Будённого, другой — на замену троллейбуса от Рижского вокзала до Петровского парка.