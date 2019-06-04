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Московский зоопарк ограничит режим работы 5 июня 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
Московский зоопарк ограничит режим работы 5 июня. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Попасть на территорию можно будет только через входы, расположенные на ул. Зоологическая и ул. Большая Грузинская. Посетители смогут приобрести билеты в кассах этих входов по специальной сниженной цене в 300 руб. Главный вход в зоопарк и старая территория, на которую он ведет, будут закрыты, а вот на новой территории посетители смогут провести целый день — с 7:30 до 22:00», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 6 июня зоопарк будет работать в штатном режиме.
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