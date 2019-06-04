Старые проблемы на новой линии московского метро

Открылись первые станции Некрасовской линии. Власти города рассчитывают, что в перспективе полный запуск ветки поможет разгрузить на юго-востоке Таганско-Краснопресненскую линию

Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро. Эта ветка пересекается с Таганско-Краснопресненской — самой загруженной линией подземки. Но новый участок ситуацию на юго-востоке города, по мнению местных жителей, пока не спасает.

Пользователи соцсетей с утра публикуют фото со станции «Выхино». Там всегда проблематично сесть в вагон в час пик. Теперь составы приезжают полностью забитыми: еще больше людей садятся на станции «Лермонтовский проспект», которая стала пересадочной и пересекается с новой «розовой» линией.

После открытия Некрасовской линии на «Выхино» теперь точно не сесть pic.twitter.com/IcI9zYtZGu— Городу нужен герой (@mossight) 4 июня 2019 г.

Впечатлениями от утренней поездки в подземке делится жительница Лермонтовского проспекта Надежда:

«Людей еще больше, потому что ты заходишь и едешь дальше, следующая «Выхино», там количество людей не изменилось, добавляется еще. В 8:30 плотнее, чем было раньше. Боюсь представить, что там в восемь часов. Основной поток проезжает с 7:30 до 8:20».

Жители густонаселенной Некрасовки, куда пошли новые станции «розовой» ветки, все-таки рады: они ждали открытия метро очень долго. Но пока интервал движения поездов шесть минут, и составы быстро набиваются.

При этом больше всего теперь страдают те, кто ездит с уже давно открытых станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект», говорит местная жительница Галина:

«Цеплять на эту ветку, где Подмосковье настроило столько домов, располагая только Таганско-Краснопресненской линией, просто абсурд, на мой взгляд. Не запустив параллельно какие то еще ветки, наверное, это делать нельзя. Час пик — это просто невозможно. Не спасают ни новые вагоны, ничего. Хотя они все равно в «Выхино» пересаживались, но сейчас на «Лермонтовском проспекте» будет ад».

Михаил Блинкин: Некрасовскую линию решили запускать в два этапа. Первый участок — от «Некрасовки» до «Косино» — открыли в понедельник. Второй — еще четыре станции, от «Юго-Восточной» до «Нижегородской», которая пересечется с Большой кольцевой линией, планируют запустить к концу этого года. И вот тогда транспортная ситуация улучшится, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ

«Кроме запуска новой линии идет энергичным образом строительство большого пересадочного контура, нового кольца. Эти периферийные потоки за счет большего количества пересадочных узлов перераспределятся, и станет полегче. То есть нельзя новую линию рассматривать вне контекста общих планов развития метрополитена, которая всем известна. Посмотрите на схемы, никто ничего не скрывает».

Другое мнение у урбаниста, автора блога «Город для людей» Аркадия Гершмана. Он убежден, что подсоединять новый участок к уже перегруженным линиям — опрометчивое решение. Более того, даже когда Некрасовскую линию запустят целиком, она все равно не дойдет до центра, а значит, будет лишь увеличивать нагрузку на другие линии, продолжает Аркадий Гершман.

— Проблема с московским метро нескольких последних лет в том, что мы строим станции и линии не туда, куда нужно, и не те, которые будут разгружать другие линии, а мы строим как можно больше километров, но при этом перегружаем уже перегруженные линии. Можно вспомнить «желтую» линию на западе. Когда ее открыли, на «Парке Победы» начался просто полный ад, и этот ад перенесся еще и на «Киевскую».

— Можно было поступить так, чтобы всем было хорошо и новая ветка приносила пользу?

— Во-первых, там есть железная дорога, и запуск Московских центральных диаметров должен немного снять напряжение. А если говорить про новую линию, то ее нужно вести в сторону центра и через центр, как сейчас проходят практически все старые диаметральные линии.

Получить комментарий пресс-службы Московского метрополитена по поводу новой линии и жалоб жителей на момент публикации материала не удалось.