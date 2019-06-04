В сезон отпусков «Мосгаз» напоминает о правилах газовой безопасности

Специалисты "Мосгаза" напоминают жителям Москвы о правилах газовой безопасности и рекомендуют ответственно подходить к вопросам перекрытия газового оборудования перед отъездом на отдых, говорится в сообщении компании.

"В столице газом пользуются почти два миллиона семей, и собираясь в путешествие, каждому важно помнить простое правило: перед отъездом необходимо перекрыть краны на газовых приборах и перед ними", — сообщает "Мосгаз".

Специалисты газовой компании настоятельно рекомендуют быть внимательными и перекрывать только те газовые краны, которые находятся на газовых приборах и на опуске перед ними. Закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению всех потребителей газа на данном стояке.

Особое внимание на это стоит обратить жителям первых этажей, в чьих квартирах может быть установлен общедомовой газовый кран.

"Перекрыв его, вы не только оставите соседей без газа, но и рискуете создать аварийную ситуацию", — подчеркивается в сообщении. В нем также добавляется, что следствием такой халатности станет отключение газопровода со сваркой на фасаде дома. Необходимость жестких мер вызвана опасностью утечки газа в квартирах жильцов, которые могут оставить газовые приборы включенными, а при последующем открытии общего вентиля не заметить выхода газа в помещение.

В сообщении также отмечается, что при появлении запаха газа необходимо позвонить по номеру 104 или на "горячую линию" "Мосгаза" по телефону 8 (495) 660-20-02.