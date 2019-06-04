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Москвичей пригласили принять участие в акции по сбору книг 

Вечерняя Москва 1 час назад
Акция по сбору книг 1 июня стартовала на фестивале «Красная площадь». Все собранные издания будут переданы в пять региональных библиотек и одну школьную библиотеку для детей с ограниченными возможностями. Информацию об этом сообщили в пресс-службе правительства Москвы.
С каждым годом детское книгоиздание активно развивается. Издания для малышей выпускают в свет большими тиражами.
— Гости фестиваля смогут насладиться всем этим книжным великолепием и купить понравившиеся книги. Но людям, живущим далеко от столицы, эти книги не всегда доступны. Зато каждый может сходить в библиотеку, книжную сокровищницу, — уточнили организаторы акции.
Принять в сборе книг может каждый желающий. На протяжении всего горожане смогут оставить в шести специальных боксах, расположенных на территории «Красной площади», книги для фондов региональных библиотек.
К слову, столичный Департамента средства массовой информации и рекламы также приняли участие в проведении акции. Сотрудники ведомства предоставили около двух тысяч книг для детей и юношества. Издания отправятся в шесть библиотек.
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Новости Москвы , Видео , Правительство Москвы
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