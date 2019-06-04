Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин открыл в Еврейском музее и центре толерантности в Москве памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны.
В церемонии открытия также приняли участие главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин Александр Борода и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг.
Первый камень композиции был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста 29 января 2018 года при участии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Конкурс на разработку архитектурной композиции был приурочен к 75-летию восстания в нацистском лагере Собибор. Он проходил с 20 марта по 15 августа 2018 года, всего поступило 98 заявок от архитекторов, скульпторов и художников со всей России, также было получено несколько заявок из Израиля. Победителем конкурса стал саратовский архитектор Олег Фандеев.
Монументальный комплекс представляет собой абстрактную композицию из черного и белого мрамора, которая изображает руки, раздвигающие створы дверей. У памятника установлены пять стеклянных колб со свечами. В композицию также интегрирован интерактивный экран с картой и информацией о восстаниях в концлагерях и гетто. Спонсором проекта выступил председатель совета директоров ГК "Ренова" и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг, стоимость возведения памятника превысила 18 млн рублей.
ТАСС: последние новости
В Москве появится набережная имени кинорежиссера Говорухина Станцию метро "Проспект Мира" в Москве закроют на вход утром 4 июня В Москве 4 июня перекроют несколько улиц в связи с празднованием Ураза-байрама
Комментарии
Новости Москвы , Биньямин Нетаньяху , Виктор Вексельберг , Александр Борода , Владимир Путин , Ренова , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия ответила на военные планы США61
ЧП в Солнечногорске: киллер застрелил директора ТЦ64
Рада отвергла еще один законопроект Зеленского3
Самый мощный спутник России забарахлил44
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата22
Видео
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:03
Белоруссия ответила на военные планы США
Армия
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Убийцы спецназовца ГРУ сбежали в Армению
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение