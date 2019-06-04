Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей

Президент России Владимир Путин открыл в Еврейском музее и центре толерантности в Москве памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны.

Первый камень композиции был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста 29 января 2018 года при участии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Конкурс на разработку архитектурной композиции был приурочен к 75-летию восстания в нацистском лагере Собибор. Он проходил с 20 марта по 15 августа 2018 года, всего поступило 98 заявок от архитекторов, скульпторов и художников со всей России, также было получено несколько заявок из Израиля. Победителем конкурса стал саратовский архитектор Олег Фандеев.