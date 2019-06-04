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На Гоголевском бульваре отремонтируют кирпичный дом начала XX века 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Гоголевском бульваре проведут ремонт пятиэтажного кирпичного дома, построенного в 1900 году по индивидуальному проекту архитекторов Константина Теляковского и Валентина Дубовского, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Предстоит отремонтировать подъезды, чердак, плиты балконов и лестницы, ведущие в подвал. На лестничных клетках установят новые двери и окна, положат напольную плитку.
Также планируется обновить штукатурку на цоколе, установить крепления для телевизионных антенн. Существующая планировка помещений сохранится.
Ранее сообщалось, что фасады летней резиденции графов Шереметевых отреставрируют до конца августа. Работами займется победитель электронного конкурса.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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