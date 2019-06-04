Сергей Собянин пригласил москвичей на 9-й фестиваль «Времена и Эпохи»

Отмечается, что фестиваль «Николин день», который в этом году прошел в столице впервые, за три дня посетили 735 тысяч москвичей и туристов. На восьми площадках прошло более 150 бесплатных мастер-классов.

— Гости могли научиться мастерить флорариумы и панно из морских узлов, понаблюдать за работой кузнеца и почувствовать себя первопечатником, — говорится в официальных материалах пресс-службы столичной мэрии.

Главным арт-объектом фестиваля стал 17-метровый «Корабль даров», возле которого гости писали теплые слова на открытках, передавали их экипажу корабля, а взамен получали послания от других посетителей фестиваля.

Интересной была и торговая программа. На фестивале было продано 400 килограмм рыбы, 6 тысяч сувенирных изделий, 10 тысяч порций мороженого, более 10 тысяч горячих мясных блюд, 12 тысяч рыбных блюд.

Кстати, на прошлой неделе завершился еще один фестиваль «Рыбная неделя». На семи площадках побывали 2,15 миллиона гостей. Участниками стали 50 производителей со всей страны — от Архангельска до Якутии, от Крыма до Ямала, от Мурманска до Дальнего востока.

— Они привезли на фестиваль камчатских крабов, волгоградских осетров, карельскую форель, черноморскую барабульку, якутского омуля, магаданскую креветку и многое другое, а также всевозможных обитателей морских глубин, — отметили в мэрии Москвы.

Больше всего горожанам пришлась по вкусу сельдь. На фестиваль продали 8,5 тонн этой рыбы.

Добавим, что еще одним ярким событием прошлых выходных стал юбилей проекта «Активный гражданин». Он отметил свое пятилетие грандиозными мероприятиями в парках города. В общей сложности праздник посетили более миллиона человек. Гости танцевали, участвовали в викторинах, встречах со звездами, занимались спортом и слушали выступления любимых артистов.

— Главным подарком ко Дню «Активного гражданина» стал мюзикл «Москва! Я люблю тебя!». Вместе с популярными артистами российской эстрады на сцене Парка Горького выступили активные граждане, которые прошли кастинг и репетировали на протяжении 2 месяцев. Мюзикл «Москва! Я люблю тебя!» состоял из 5 новелл, объединенных одной общей идеей — любовью к столице, — пояснили в мэрии города.

Напомним, что проект «Активный гражданин» был создан в 2014 году по инициативе Правительства Москвы в качестве площадки для проведения открытых голосований, опросов, сбора мнений и оценок граждан в электронной форме. За 5 лет к проекту присоединились более 2,2 миллиона москвичей, прошло почти 4 тысяч голосований.

Первым фестивалем этого лета станут «Времена и эпохи». Мероприятия пройдут с 7 по 16 июня. В этом году в рамках фестиваля участники совершат путешествие по 4 историческим эпохам — Древний мир, Средневековье, Новое время и Новейшее время.

В реконструкциях исторических событий примут более 2 тысяч человек из России и 14 зарубежных стран — Австралии, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Канады, Израиля, Италии, Мексики, Польши, Словакии, Турции, Франции, Чехии.

— Одним из самых ярких событий фестиваля станет Турнир святого Георгия, который состоится в Коломенском с 12 по 16 июня. Это крупнейший международный рыцарский турнир, точно и в деталях воссоздающий мир Средневековья, — рассказали в мэрии Москвы.

Всего в рамках фестиваля будут работать 40 площадок.