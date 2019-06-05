Вейк-парк и две лодочные станции откроются на ВДНХ

В этом сезоне ВДНХ приглашает всех желающих выбрать занятие по душе. А выбор большой — от пинг-понга и вейкбординга до мини-футбола и воркаута. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"Площадь ВДНХ — больше 300 гектаров. Архитектурно-парковый комплекс такого размера сам по себе располагает к спорту и активному отдыху. Тем более для этого созданы все условия", — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что масштаб ВДНХ позволяет покататься здесь на велосипедах, самокатах, гироскутерах, выходить на пробежки или кроссфит. Также на ВДНХ есть теннисные корты с арендой инвентаря, площадки для волейбола, футбола, баскетбола.

Игровую зону для настольного тенниса оборудовали на площади Промышленности, между павильонами № 57 " Россия — моя история" и 58 "Земледелие". В аренду можно взять все, что нужно для тренировки. Рядом с площадкой есть также зона для бадминтона, воланы и ракетки выдаются напрокат.

Площадки работают с 11:00 до 21:00 в будние дни и с 11:00 до 22:00 в выходные и праздники. Инвентарь перестают выдавать за полчаса до закрытия. Поиграть в пинг-понг или бадминтон на ВДНХ можно и бесплатно, для этого есть "счастливые часы", это каждый день с 11:00 до 13:00. В это время весь инвентарь выдают под залог.

В июне на ВДНХ откроются вейк-парк и две лодочные станции. На 3-м Каменском пруду можно будет взять напрокат одну из 15 четырехместных лодок. Чуть позже здесь появятся двухместные катамараны и каноэ. Еще десять четырехместных лодок будет доступно на Парковом пруду в парке "Останкино".

С 1 июня справа от Центральной аллеи будет открыт павильон велопроката № 1. Гости могут воспользоваться готовыми экскурсионными маршрутами.

Спортзал Park Arena CrossFit находится в павильоне № 27 "Физкультура и спорт". Вдоль беговых дорожек расположены уличные тренажеры.

Рядом с Мичуринским садом есть два поля с искусственным травяным покрытием и разметкой (40 на 20 метров). Рядом с комплексом площадок расположены раздевалки на 12 мест с душем и туалетом. Мячи, конусы для разметки поля и манишки для разделения команд можно взять напрокат.

Футбольный стадион с натуральным газоном находится в парке "Останкино". Пользоваться полем можно бесплатно, но форму и мяч нужно взять с собой. Здесь также есть трибуны для болельщиков.

Рядом с павильоном № 27 "Физкультура и спорт" находятся две площадки для уличного баскетбола, поле для мини-футбола и трибуны для болельщиков.

Самый большой в России веревочный парк на искусственных опорах Sky Town находится недалеко от павильона № 27 "Физкультура и спорт". Это четырехэтажные канатные джунгли в 1000 квадратных метров с сотней препятствий и гигантскими качелями.