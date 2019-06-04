На Южной рокаде готова железнодорожная эстакада

Завершено строительство левой железнодорожной эстакады по Павелецкому направлению Московской железной дороги (МЖД), которая строится в составе Южной рокады. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Также установлено 70% опор контактной сети и построен водопропускной коллектор через реку Чертановку», — сказал А. Бочкарев.

По его словам, сейчас идут подготовительные работы для строительства правой эстакады.

Напомним, ж/д эстакады появятся в рамках строительства Южной рокады на участке от Балаклавского до Пролетарского проспекта.