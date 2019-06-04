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На Южной рокаде готова железнодорожная эстакада 

Москва меняется + ещё 5 3 часа назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
Завершено строительство левой железнодорожной эстакады по Павелецкому направлению Московской железной дороги (МЖД), которая строится в составе Южной рокады. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«Также установлено 70% опор контактной сети и построен водопропускной коллектор через реку Чертановку», — сказал А. Бочкарев.
По его словам, сейчас идут подготовительные работы для строительства правой эстакады.
Напомним, ж/д эстакады появятся в рамках строительства Южной рокады на участке от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
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