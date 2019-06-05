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Согласована кандидатура нового прокурора Москвы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Мосгордумы на итоговом заседании согласовали кандидатуру Дениса Попова на должность нового прокурора Москвы.
«На итоговом в этом созыве заседании Мосгордума согласовала представленного на должность Прокурора Москвы Дениса Попова, чью кандидатуру внес Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Новый прокурор имеет большой опыт работы и в Москве, и в регионах. Он хорошо знаком со столичной спецификой, зарекомендовал себя на федеральном уровне», — отметил председатель Мосгордумы 6-го созыва Алексей Шапошников, передает РИА «Новости».
Уточняется, что за кандидатуру Попова проголосовали все 37 депутатов, зарегистрированных на заседании.
Шапошников отметил, что одна из главных задач взаимодействия Мосгордумы с прокуратурой — совершенствование столичного законодательства. Эти ведомства проводят совместную работу по мониторингу городского законодательства, стараются своевременно корректировать правовую базу столицы, чтобы она соответствовала внесенным в федеральные законы изменениям.
«Уверен, что в лице Дениса Геннадьевича столичная прокуратура продолжит эффективное взаимодействие с Мосгордумой», — добавил он.
В данный момент исполняющим обязанности прокурора Москвы является Олег Манаков.
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Новости Москвы , Юрий Чайка , Алексей Шапошников , Денис Попов , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , РИА Новости , Москва
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