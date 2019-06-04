Более 2 млн человек посетили фестиваль «Рыбная неделя» в Москве

Сергей Собянин. Фестиваль «Рыбная неделя» в столице прошел с большим успехом, посетителями площадок фестиваля стали свыше 2 миллионов человек, сообщил мэр Москвы

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходил в столице по 2 июня. В мероприятии принимали участие 50 предприятий со всей России . Их представители привезли на праздник 100 видов рыбы и морепродуктов.

«Фестиваль «Рыбная неделя» прошел в Москве уже в пятый раз. И, как всегда, с большим успехом», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Как уточняется на сайте, посетителями фестиваля стали 2,15 миллиона человек. На «Рыбной неделе» реализовали 117 тысяч килограммов рыбы, 5,75 тысячи устриц, 45 тысяч рыбных блюд. Провели 450 творческих и кулинарных мастер-классов, 600 показательных выступлений на памп-треке.

«Следующая встреча — фестиваль «Времена и эпохи». Начало — 7 июня», — добавил Собянин.

Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет на 40 площадках. В нем примут участие 2 тысячи человек. Из них 1,7 тысячи участников — из 24 российских городов, 300 участников — из 14 зарубежных стран. В фестивале примут участие 100 аниматоров и актеров.

Фестиваль пройдет с 7 по 16 июня.