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Пассажиров фиолетовой ветки метро предупредили о забитых поездах 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
После открытия нового участка столичного метро пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии вырос. Тем, кто привык садиться в метро на станции «Выхино», рекомендовали выезжать заранее. Об этом говорится в Telegram-канале «Московские новости».
«После открытия новой линии поезда приезжают полностью забитые», — говорится в сообщении.
Обновления в схеме метро обсудили и на развлекательном портале Pikabu. В комментариях под постом об открытии участка розовой ветки некоторые пользователи предположили, что с появлением перехода на «Лермонтовский проспект» ситуация на линии только усугубится.
В Twitter-аккаунте The Village появилось видео с недавно открытой станции «Некрасовка». На записи видна толпа толкающихся людей и слышны крики.
Движение по первому участку Некрасовской линии столичной подземки открыли 3 июня. За несколько дней до запуска станций первый замначальника подземки Роман Латыпов предупредил, что загруженность Таганско-Краснопресненской линии некоторое время будет больше обычного.
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Новости Москвы , Роман Латыпов
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