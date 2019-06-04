Пассажиров фиолетовой ветки метро предупредили о забитых поездах

После открытия нового участка столичного метро пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии вырос. Тем, кто привык садиться в метро на станции «Выхино», рекомендовали выезжать заранее. Об этом говорится в Telegram-канале «Московские новости».

«После открытия новой линии поезда приезжают полностью забитые», — говорится в сообщении.

Обновления в схеме метро обсудили и на развлекательном портале Pikabu. В комментариях под постом об открытии участка розовой ветки некоторые пользователи предположили, что с появлением перехода на «Лермонтовский проспект» ситуация на линии только усугубится.

В Twitter-аккаунте The Village появилось видео с недавно открытой станции «Некрасовка». На записи видна толпа толкающихся людей и слышны крики.