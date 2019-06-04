Река — это главная достопримечательность любого города. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 4 июня сообщил в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».
При этом, по словам главы города, сейчас более половины набережных недоступны для москвичей.
— Это надо устранять. Каждый год будем благоустраивать по несколько набережных, — заявил мэр Москвы.
Сергей Собянин также рассказал, что за прошлые годы уже проведена большая работа по благоустройству набережных столицы. Они стали более комфортными и привлекательными.
4 июня стало известно, что одну из набережных Яузы назовут в честь Станислава Говорухина.