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Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству набережных Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Река — это главная достопримечательность любого города. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 4 июня сообщил в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».
При этом, по словам главы города, сейчас более половины набережных недоступны для москвичей.
— Это надо устранять. Каждый год будем благоустраивать по несколько набережных, — заявил мэр Москвы.
Сергей Собянин также рассказал, что за прошлые годы уже проведена большая работа по благоустройству набережных столицы. Они стали более комфортными и привлекательными.
4 июня стало известно, что одну из набережных Яузы назовут в честь Станислава Говорухина.
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Рождаемость в столице повысилась в первом квартале 2019 года Сергей Собянин анонсировал запуск речных трамваев в Москве ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться метро 5 июня
Новости Москвы , Станислав Говорухин , Сергей Собянин , ТВ Центр , Москва
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