Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству набережных Москвы

Река — это главная достопримечательность любого города. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 4 июня сообщил в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

При этом, по словам главы города, сейчас более половины набережных недоступны для москвичей.

— Это надо устранять. Каждый год будем благоустраивать по несколько набережных, — заявил мэр Москвы.

Сергей Собянин также рассказал, что за прошлые годы уже проведена большая работа по благоустройству набережных столицы. Они стали более комфортными и привлекательными.