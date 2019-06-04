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Около 500 тыс. человек воспользовались ночными маршрутами в Москве с начала 2019 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ночные автобусы и трамваи перевезли в Москве с начала года почти 500 тыс. человек, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Мосгортранса.
"С января ночные автобусы и трамваи Мосгортранса перевезли 495 тыс. пассажиров — на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такие маршруты обеспечивают круглосуточную транспортную связь между центром и удаленными районами столицы", — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, на данный момент в столице работают 13 таких маршрутов, каждую ночь ими пользуются около 4 тыс. пассажиров.
Интервалы движения транспорта составляют от 15 до 30 мин. Стоимость проезда на ночных автобусах и трамваях такая же, как и днем.
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