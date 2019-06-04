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Станция «Проспект Мира» заработала в обычном режиме 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии столичной подземки заработала в обычном режиме. Утром во вторник, 4 июня, станция меняла режим из-за увеличения пассажиропотока во время празднования Ураза-байрама. Об этом говорится на странице метрополитена в микроблоге Twitter.
Станция работала только на выход и пересадку. Такой режим вводился до окончания массового прибытия пассажиров.
Сегодня, 4 июня, полностью перекрыто движение на нескольких улицах в центре города. До 11:00 нельзя проехать по улицам Дурова, Щепкина — от Самарской до Садового кольца, по Мещанской и улице Гиляровского — от Капельского переулка до Садового, по Капельскому переулку — от проспекта Мира до Гиляровского, по Выползову переулку в районе дома №7.
Перекрыто движение на Большой Татарской улице, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Также до 08:00 недоступны для машин улица Кадырова и Проектируемый проезд № 6417.
В районе мечети на улице Хачатуряна — от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы — ограничено движение по одной из трех полос.
4 июня мусульмане отмечают Ураза-байрам, или Праздник разговения. Он длится в течение трех дней. Главный ритуал Ураза-байрама — коллективная праздничная молитва. Кроме того, в этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.
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