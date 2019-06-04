Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве откроется «отель» для насекомых-хищников 

Мослента + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» откроется компостный двор с «отелем» для насекомых-хищников. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря сада Ольгу Архипову.
Двор представляет собой огороженную площадку, на которой расположены измельчитель травы, листьев и древесины. Там будут обрабатывать растительные отходы.
На эту площадку поселят насекомых-хищников, которые будут бороться с вредителями.
«В "отель" заселят несколько видов насекомых-хищников — божью коровку, златоглазку, клопов, которые позволят поддерживать экологический баланс в саду и не давать размножаться вредным насекомым. Божьи коровки, а особенно их личинки, отличаются завидной прожорливостью и в огромных количествах поедают сельскохозяйственных вредителей — тлей, щитовок, листоблошек и других, принося неоспоримую пользу», — уточнила Архипова.
Открытие «отеля» запланировано на 6 июня.
Мослента: последние новости
Пассажиров фиолетовой ветки метро предупредили о забитых поездах Открыт первый участок новой линии московского метро Власти Москвы объяснились за застрявшие с пассажирами поезда
Новости Москвы , МГУ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль прокомментировал новую работу Кучмы3
Пока вы спали: Самолеты россиян улетают без багажа22
Умерла первая леди Израиля1
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»441
«Лазили по трупам, искали своих детей»57
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Убийцы спецназовца ГРУ сбежали в Армению
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение