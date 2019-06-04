В Москве откроется «отель» для насекомых-хищников

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» откроется компостный двор с «отелем» для насекомых-хищников. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря сада Ольгу Архипову.

Двор представляет собой огороженную площадку, на которой расположены измельчитель травы, листьев и древесины. Там будут обрабатывать растительные отходы.

На эту площадку поселят насекомых-хищников, которые будут бороться с вредителями.

«В "отель" заселят несколько видов насекомых-хищников — божью коровку, златоглазку, клопов, которые позволят поддерживать экологический баланс в саду и не давать размножаться вредным насекомым. Божьи коровки, а особенно их личинки, отличаются завидной прожорливостью и в огромных количествах поедают сельскохозяйственных вредителей — тлей, щитовок, листоблошек и других, принося неоспоримую пользу», — уточнила Архипова.

Открытие «отеля» запланировано на 6 июня.