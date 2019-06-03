Жители выбрали деревья для озеленения дворов в рамках программы «Мой район»

В рамках программы «Мой район» в нескольких районах столицы прошли работы по озеленению. Вчера об этом рассказали в пресс-службе столичной мэрии

Программа «Мой район» направлена на создание качественной среды для жизни в любом районе города. И большую роль в этом вопросе играет озеленение территорий. Так, в районе Арбат уже высадили порядка 440 деревьев и кустарников.

— Работы также прошли в рамках программы «Миллион деревьев». Посадкой занимались специалисты государственного бюджетного учреждения «Жилищник», — сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа столицы.

Кроме этого, в районе появилось и 11 фитостен. Их установили в рамках программы «Московская весна А Сappella ». Эти фитостены будут украшать Новый Арбат до конца летнего сезона.

— Для создания объектов использовалось более 2,5 тысячи живых растений. Всего на фитостенах представлены 12 видов растений, — уточнили в префектуре ЦАО.

Масштабные работы по озеленению также стартовали в районе Зябликово. Текущей осенью кустарники и деревья планируют высадить по 24 адресам. Среди них: Задонский проезд, Ореховый проспект, Кустанайская, Мусы Джалиля и Шипиловская улицы. После проведения работ в Зябликове появятся 49 новых саженцев и 1994 кустарника. Какие именно растения появятся на территории, решили местные жители. Опрос проходил на сайте проекта «Активный гражданин» в мае 2018 года.

К слову, в рамках акции «Миллион деревьев» работы по озеленению территорий пройдут и в районе Марьина Роща. Осенью здесь высадят свыше 1400 кустарников.

— Растения появятся на Старомарьинском шоссе, а также на 2-й улице Марьиной Рощи. Всего планируется к высадке 1415 кустарников следующих пород: кизильник, барбарис, калина, — рассказала заместитель главы управы по работе с населением района Марьина Роща Ольга Лахина.

Еще специалисты подрядной организации высадят в Марьиной Роще деревья. Всего на территории района появятся 43 новых саженца.

Без внимания не останутся и территории Новой Москвы. До конца июня в поселении Сосенское высадят около сотни деревьев и свыше 21 тысячи кустарников. Работы будут проходить по просьбе местных жителей.

— Мы определили перечень адресов для посадки. Это начало Лазурной улицы, часть улицы Александры Монаховой и территория в районе дома № 13 на Ясной улице, — поделился заместитель начальника отдела по благоустройству и содержанию территории администрации поселения Сосенское Александр Мизенин.

Он добавил, что новые саженцы лип высадят в Липовом парке. Также в поселении появится еловая аллея. Она будет состоять из 31 дерева. Их высадят на территории, прилегающей к канализационно-насосной станции.

В свою очередь, несколько тысяч новых кустарников появятся и вдоль улицы Александры Монаховой. Посадки планируется провести у жилых многоквартирных домов № 95, 96,101 и 105. Здесь специалисты обустроят двухрядную живую изгородь: ее украсят пузыреплодником, снежноягодником, спиреей японской и дереном красным и белым.

Подрядчик, который будет выполнять эти работы, должен не просто посадить деревья и кустарники, но и проследить, чтобы они прижились. Также подрядная организация обязана выполнять работы по поливу, рыхлению и санитарной обрезке саженцев.

А если растения погибнут, специалистам предстоит высадить новые.