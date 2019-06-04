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Кольцевую станцию метро «Проспект Мира» закрыли на вход 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии столичного метрополитена утром 4 июня работает только на выход и пересадку, передает Агентство "Москва".
Такой режим работы продлится до окончания массового прибытия пассажиров в Московскую соборную мечеть для празднования Ураза-байрама.
В пресс-службе столичной подземки призвали пассажиров заранее приобретать билеты и использовать для входа в метро ближайшие станции.
Там также отметили, что на 29 станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) для информирования о маршрутах следования.
Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях будет увеличено количество сотрудников службы безопасности и полиции.
4 июня в Москве перекрыли несколько улиц. В частности, до 11:00 нельзя проехать по улицам Дурова, Щепкина, Гиляровского и Мещанской.
Ураза-байрам или Праздник разговения у мусульман длится в течение трех дней. Главный ритуал торжества — коллективная праздничная молитва.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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