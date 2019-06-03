Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В связи с празднованием Ураза-байрама в Москве на вход закроют станцию «Проспект Мира» 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Завтра все четыре эскалатора станции на Кольцевой линии будут работать только на подъём. Такой режим сохранится до окончания массового прибытия пассажиров.
В метро порекомендовали для входа использовать ближайшие станции «Сухаревскую», «Проспект Мира» и «Рижскую» Калужско-Рижской линии.
Из-за Ураза-байрама будет перекрыт ряд улиц. В частности, движение частично ограничат на Дурова и Щепкина, на Мещанской улице и улице Гиляровского. Также движение перекроют по Большой Татарской улице, Старому Толмачёвскому, Малому Татарскому, Озерковскому и Климентовскому переулкам.
Говорит Москва: последние новости
Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии метро Ряд улиц в Москве перекроют из-за празднования Ураза-байрама На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины39
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу22
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»70
Скандал с Малаховым: Собчак ответила Галкину11
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца148
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
09:34
Ассанжа передумали арестовывать
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение