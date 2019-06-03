В связи с празднованием Ураза-байрама в Москве на вход закроют станцию «Проспект Мира»

Завтра все четыре эскалатора станции на Кольцевой линии будут работать только на подъём. Такой режим сохранится до окончания массового прибытия пассажиров.

В метро порекомендовали для входа использовать ближайшие станции «Сухаревскую», «Проспект Мира» и «Рижскую» Калужско-Рижской линии.

Из-за Ураза-байрама будет перекрыт ряд улиц. В частности, движение частично ограничат на Дурова и Щепкина, на Мещанской улице и улице Гиляровского. Также движение перекроют по Большой Татарской улице, Старому Толмачёвскому, Малому Татарскому, Озерковскому и Климентовскому переулкам.