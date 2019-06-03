Собянин рассказал о подготовке Москвы к летнему сезону

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью с «Вечерней Москвой» рассказал о подготовке столицы к летнему сезону.

По словам градоначальника, в столице откроют пять новых крупных парков: «Левобережный», Терлецкая дубрава, Ходынское поле, ландшафтный парк «Митино» и парк 50-летия Октября. Всего на лето 2019 года запланировано 7,6 тысячи различных культурных мероприятий. Для жителей и гостей столицы проведут фестивали, концерты, лектории, киносеансы, фотовыставки и выступления уличных музыкантов. Одних только фестивалей запланировано 2,5 тысячи. Самый крупный из них, «Московский джем», состоится в августе.

Москва продолжает традицию с открытием читален в парках. В этом году их запустят в 12 столичных парках. Посетители смогут записаться туда и бесплатно брать интересные издания на дом, участвовать в мастер-классах и чтениях.

Также столичные власти запустили проект «Здоровая Москва». Жители Москвы смогут проверить свое здоровье в 40 городских парках бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.

Не обойдется текущим летом и без активного отдыха. В Москве откроют 129 павильонов проката с различным спортивным инвентарем. В 33 парках проведут занятия по программе «Московское долголетие». Подготовлены 108 зон отдыха у воды, восемь из них подойдут для купания. Законно и безопасно горожане смогут искупаться на пляжах «Левобережный», в Серебряном Бору, Строгинской пойме, в Тропарево, Мещерском и озерах в Зеленограде. Открытые летние бассейны будут работать в парках «Сокольники», «Фили», «Измайловский», и в Лужниках.