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Фестиваль культуры Непала пройдет на ВДНХ с 7 по 9 июня 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Международный фестиваль культуры Непала пройдет на ВДНХ с 7 по 9 июня 2019 г. Об этом сообщает пресс-служба АО «ВДНХ».
«Главная выставка страны уже 80 лет является символом единения разных культур и национальностей. В юбилейном сезоне с 7 по 9 июня в Доме культуры ВДНХ пройдет II Международный фестиваль культуры Непала, который познакомит гостей выставки с многовековыми традициями этой загадочной страны. В течение трех дней посетители фестиваля смогут узнать о жизни и обычаях страны и приобрести изделия народных мастеров, известных во всем мире своей самобытностью и качеством. Торжественное открытие мероприятия пройдет при участии уполномоченного и чрезвычайного посла Непала в РФ Гхимире Риши Рам», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на фестивале будут представлены художественные и фотоэкспозиции, среди которых выставка тханки (живопись с религиозным мотивом на ткани) непальской художницы Сушмы Разбхандари. В программе также национальные танцы, выступление тибетских монахов, мастер-классы по игре на поющей чаше, документальные фильмы и лекции известных путешественников об альпинизме, восхождении на Эверест и Аннапурну.
Кроме того, гости фестиваля смогут попробовать непальскую кухню, впитавшую кулинарные традиции разных азиатских регионов. Шеф-повар национального ресторана расскажет о самых популярных блюдах и поделится их рецептами.
Мероприятия пройдут в Доме культуры, вход свободный.
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Новости Москвы , Видео , Непал
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