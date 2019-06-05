Фестиваль культуры Непала пройдет на ВДНХ с 7 по 9 июня

Международный фестиваль культуры Непала пройдет на ВДНХ с 7 по 9 июня 2019 г. Об этом сообщает пресс-служба АО «ВДНХ».

«Главная выставка страны уже 80 лет является символом единения разных культур и национальностей. В юбилейном сезоне с 7 по 9 июня в Доме культуры ВДНХ пройдет II Международный фестиваль культуры Непала, который познакомит гостей выставки с многовековыми традициями этой загадочной страны. В течение трех дней посетители фестиваля смогут узнать о жизни и обычаях страны и приобрести изделия народных мастеров, известных во всем мире своей самобытностью и качеством. Торжественное открытие мероприятия пройдет при участии уполномоченного и чрезвычайного посла Непала в РФ Гхимире Риши Рам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на фестивале будут представлены художественные и фотоэкспозиции, среди которых выставка тханки (живопись с религиозным мотивом на ткани) непальской художницы Сушмы Разбхандари. В программе также национальные танцы, выступление тибетских монахов, мастер-классы по игре на поющей чаше, документальные фильмы и лекции известных путешественников об альпинизме, восхождении на Эверест и Аннапурну.

Кроме того, гости фестиваля смогут попробовать непальскую кухню, впитавшую кулинарные традиции разных азиатских регионов. Шеф-повар национального ресторана расскажет о самых популярных блюдах и поделится их рецептами.

Мероприятия пройдут в Доме культуры, вход свободный.