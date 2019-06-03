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Музей Пушкина в Москве откроет фестиваль «ПушкинLeto» 

News.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина готовит ряд мероприятий по случаю 220-летия со дня рождения поэта. Фестиваль, который получил название «ПушкинLeto», откроется стрит-арт перформансом от московских художников: они изобразят Александра Пушкина на флигеле в саду учреждения.
Кроме того, там будет работать почта, благодаря которой посетители смогут поздравить литератора с юбилеем. Лучшие поздравления опубликуют на сайте ГМИИ. Также в день открытия фестиваля — 6 июня — для гостей пройдут выступления детских коллективов, интерактивные представления в традициях скоморошьего театра и чтение стихов поэта.
В музее откроется несколько выставочных проектов, среди которых — «Фантазия по сказкам Пушкина», «Пушкиноты млеющего полдня» и «Маленькие трагедии». Фестиваль продлится всё лето. 6 июня вход в ГМИИ будет свободным, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что внучка знаменитого артиста Чарли Чаплина актриса Аурелия Тьерре высоко оценила российскую публику, назвав её лучшей за всю свою карьеру. Она приехала в Москву на Чеховский фестиваль — представить спектакль «Колокольчики и заклинания».
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Новости Москвы , Чарли Чаплин , ИТАР-ТАСС , Москва
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