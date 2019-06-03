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Фестиваль садов и садов Moscow Flower Show пройдёт с 10 по 21 июля 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show будет проходить в российской столице с 10 по 21 июля, сообщают «Дни.ру».
На территории парка искусств «Музеон» можно будет увидеть выставочные сады от ведущих ландшафтных дизайнеров. В этом году темой стал театр.
Победителя определит жюри во главе с судьёй Королевского общества садоводов Великобритании Джеймсом Александром Синклером.
Впервые в истории фестиваля садовые композиции создадут российские дизайнеры моды. Среди них — Валентин Юдашкин, Алёна Ахмадуллина и Вячеслав Зайцев.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на ВДНХ разработали календарь цветения редких растений.
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