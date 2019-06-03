Дом со сквером на крыше появится в Москве

На юго-востоке Москвы планируется построить многофункциональный жилой комплекс. На его крыше появится сквер, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

Новый комплекс на Рязанском проспекте будет состоять из трех 15-этажных корпусов, общая площадь здания составит 44 тысячи квадратных метров.

Крыша одного корпуса будет напоминать небольшой сквер, ее озеленят и построят там детские и спортивные площадки. Проход на крышу будет организован как с улицы, так и с переходов со второго этажа двух других корпусов.

На первых этажах разместятся магазины, аптеки, салоны красоты. Двор нового комплекса благоустроят, здесь будут скамейки, цветники, места для отдыха.