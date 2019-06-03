Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом со сквером на крыше появится в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
На юго-востоке Москвы планируется построить многофункциональный жилой комплекс. На его крыше появится сквер, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.
Новый комплекс на Рязанском проспекте будет состоять из трех 15-этажных корпусов, общая площадь здания составит 44 тысячи квадратных метров.
Крыша одного корпуса будет напоминать небольшой сквер, ее озеленят и построят там детские и спортивные площадки. Проход на крышу будет организован как с улицы, так и с переходов со второго этажа двух других корпусов.
На первых этажах разместятся магазины, аптеки, салоны красоты. Двор нового комплекса благоустроят, здесь будут скамейки, цветники, места для отдыха.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин открыл Некрасовскую линию метро Движение на столичных улицах перекроют из-за празднования Ураза-Байрама Около пяти тысяч человек приняли участие в Красочном забеге
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заявил о новых решениях по Донбассу5
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу257
Пока вы спали: Крым обогнал всю Россию205
В убийстве спецназовца заподозрили чеченцев1
США поставили ультиматум Европе436
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
05:54
Панин осуществил детскую мечту
Шоу-бизнес
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
02:51
Шнуров раскритиковал рэп-баттлы
Шоу-бизнес
00:59
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова
Шоу-бизнес
13:48
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу
В мире Украина
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:18
Аварийная посадка прошла во внештатном режиме
Происшествия
02:50
Создан протез с эффектом реальной ступни
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение