Источники предположили, что отставка может быть связана с его преклонным возрастом
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники издания «Проект» в мэрии и администрации президента.
По информации собеседников, сейчас 68-летний Бирюков находится в отпуске, якобы он может уйти с поста в середине текущей недели.
Источники предположили, что отставка может быть связана с возрастом Бирюкова. Кроме того, среди заместителей действующего мэра столицы Сергея Собянина Бирюков единственный, кто входил в команду предыдущего градноначальника.