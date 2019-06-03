СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова

Источники предположили, что отставка может быть связана с его преклонным возрастом

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники издания «Проект» в мэрии и администрации президента.

По информации собеседников, сейчас 68-летний Бирюков находится в отпуске, якобы он может уйти с поста в середине текущей недели.