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СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова 

BFM.RU + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Источники предположили, что отставка может быть связана с его преклонным возрастом
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники издания «Проект» в мэрии и администрации президента.
По информации собеседников, сейчас 68-летний Бирюков находится в отпуске, якобы он может уйти с поста в середине текущей недели.
Источники предположили, что отставка может быть связана с возрастом Бирюкова. Кроме того, среди заместителей действующего мэра столицы Сергея Собянина Бирюков единственный, кто входил в команду предыдущего градноначальника.
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Новости Москвы , Погода , Сергей Собянин , Петр Бирюков , Москва
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