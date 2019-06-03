Новый торговый центр появится в Южном Бутово

Многофункциональный торговый центр площадью 9,1 тысячи квадратных метров возведут на территории Южного Бутово. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

— Выдано разрешение на строительство многофункционального торгового центра на юго-западе Москвы, — указано в сообщении.

Объект будет построен на территории деревни Потапово. Уточняется, что он станет частью жилого комплекса.

Уточняется, что разрешение на строительство будет действовать до декабря 2020 года. Здание построят за счет средств инвестора. Сам торговый центр будет состоять из двух блоков, разделенных открытой пешеходной галереей. Кроме того, на прилегающей территории появится открытая стоянка на 198 машиномест, передает Агентство городских новостей «Москва».