Фестиваль «Многонациональная Россия» пройдет на Поклонной горе 12 июня

Москвичи и гости города смогут отпраздновать День России на фестивале "Многонациональная Россия", который пройдет 12 июня на Поклонной горе, сообщила в понедельник пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России.

"Фестиваль "Многонациональная Россия", который Федеральное агентство по делам национальностей при участии правительства Москвы организуют 12 июня на Поклонной горе, объединит все народы страны. В День России здесь будут звучать песни на русском, армянском, ингушском, азербайджанском, цыганском и других языках народов нашей страны в исполнении начинающих и популярных артистов, а профессиональные коллективы покажут национальные танцы", — говорится в сообщении.

Гости праздника смогут посетить фестивальный городок с кузницей, гончарной мастерской, шатрами с мастер-классами по плетению лаптей, валянию валенок, изготовлению кукол и оберегов, росписи матрешек. В течение всего дня будут работать ярмарочные ряды, где можно приобрести украшения из стекла, ткани, бисера, лыка и войлока, русские валенки и лапти, лукошки и плошки, татарские тюбетейки ручной работы, армянские традиционные музыкальные инструменты и многое другое.