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Фестиваль «Многонациональная Россия» пройдет на Поклонной горе 12 июня 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Москвичи и гости города смогут отпраздновать День России на фестивале "Многонациональная Россия", который пройдет 12 июня на Поклонной горе, сообщила в понедельник пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России.
"Фестиваль "Многонациональная Россия", который Федеральное агентство по делам национальностей при участии правительства Москвы организуют 12 июня на Поклонной горе, объединит все народы страны. В День России здесь будут звучать песни на русском, армянском, ингушском, азербайджанском, цыганском и других языках народов нашей страны в исполнении начинающих и популярных артистов, а профессиональные коллективы покажут национальные танцы", — говорится в сообщении.
Гости праздника смогут посетить фестивальный городок с кузницей, гончарной мастерской, шатрами с мастер-классами по плетению лаптей, валянию валенок, изготовлению кукол и оберегов, росписи матрешек. В течение всего дня будут работать ярмарочные ряды, где можно приобрести украшения из стекла, ткани, бисера, лыка и войлока, русские валенки и лапти, лукошки и плошки, татарские тюбетейки ручной работы, армянские традиционные музыкальные инструменты и многое другое.
"Яркий и красочный фестиваль "Многонациональная Россия" — одно из ключевых праздничных мероприятий нашей страны и столицы. Он стал доброй традицией во многом благодаря своей важной просветительской миссии. Его участники могут совершить виртуальное путешествие по России, прикоснуться к нашему общему культурному богатству, почувствовать себя частью нашей многонациональной Родины", — приводятся в сообщении слова руководителя ФАДН России Игоря Баринова.
Кульминацией фестиваля станет большой концерт, который проведут актриса и общественный деятель Яна Поплавская и певец и композитор Зариф Норов. На сцену выйдут певец Сосо Павлиашвили, заслуженный артист России греческого происхождения Эвклид Кюрдзидис, певицы Анастасия Спиридонова и Анна Шульгина, победители и участники шоу "Голос" и "Голос. Дети", группа "Премьер-министр" и многие другие. Завершится фестиваль этнодискотекой, добавили в пресс-службе.
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Новости Москвы , Анна Шульгина , Игорь Баринов , Сосо Павлиашвили , Анастасия Спиридонова , Яна Поплавская , Эвклид Кюрдзидис , Правительство Москвы
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