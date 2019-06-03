Улицы около московских мечетей перекроют ради Ураза-байрама

4 июня в Москве в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам прилегающие к мечетям улицы будут перекрыты.

В частности, с ночи и до 11 утра в районе метро "Проспект Мира" для движения транспорта будут закрыты улицы Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, а также Капельский и Выползов переулки.

В районе метро "Новокузнецкая" перекроют Большую Татарскую улицу, а также Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский переулки. Ограничения продлятся с 4 до 11 утра.

В Южном Бутове с 6 до 8 утра автомобилисты не смогут проехать по улице Кадырова и по Проектируемому проезду № 6417. В Отрадном до 11 утра будет ограничено движение на одной из трех полос на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы, рассказали ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения.