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Электробусы поехали по новым маршрутам 

Вечерняя Москва + ещё 3 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В столице заработали новые маршруты для электробусов. С 3 июня данный общественный транспорт курсирует и по центру города, сообщили в пресс-службе «Мосгортранс».
Всего появилось два новых маршрута — № т25 и №42. Они связывают Рижский вокзал и Петровский парк.
— С сентября прошлого года электробусы работают на маршрутах на востоке и северо-востоке столицы. Сегодня они впервые стали курсировать в центре города и около стадиона «Динамо», — рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.
Он добавил, что маршрут № т25 обслуживают дизельные автобусы.
На данный момент по улицам столицы курсируют свыше сотни электробусов. Они ездят по 8 маршрутам. Предполагается, что до конца текущего года количество электробусов увеличится и достигнет отметки 300 машин.
К слову, все электробусы и зарядные станции к ним были произведены в компаниях КАМАЗ и ГАЗ.
— Согласно сервисным контрактам, поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет, — подчеркнули в пресс-службе «Мосгортранса».
Напомним, данный вид столичного транспорта признан лучшим в России. В мае этого года столичный электробус получил премию «Автомобиль года в России».
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