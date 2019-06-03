Электробусы поехали по новым маршрутам

В столице заработали новые маршруты для электробусов. С 3 июня данный общественный транспорт курсирует и по центру города, сообщили в пресс-службе «Мосгортранс».

Всего появилось два новых маршрута — № т25 и №42. Они связывают Рижский вокзал и Петровский парк.

— С сентября прошлого года электробусы работают на маршрутах на востоке и северо-востоке столицы. Сегодня они впервые стали курсировать в центре города и около стадиона «Динамо», — рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Он добавил, что маршрут № т25 обслуживают дизельные автобусы.

На данный момент по улицам столицы курсируют свыше сотни электробусов. Они ездят по 8 маршрутам. Предполагается, что до конца текущего года количество электробусов увеличится и достигнет отметки 300 машин.

К слову, все электробусы и зарядные станции к ним были произведены в компаниях КАМАЗ и ГАЗ.

— Согласно сервисным контрактам, поставщики отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет, — подчеркнули в пресс-службе «Мосгортранса».

Напомним, данный вид столичного транспорта признан лучшим в России. В мае этого года столичный электробус получил премию «Автомобиль года в России».