Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.

На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Дмитровский, Левобережный, Строгино, Крылатское, Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Ясенево, Чертаново Южное, Бирюлево Восточное, Капотня, Выхино-Жулебино, Ивановское, Восточное и Северное Измайлово, Гольяново.

В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском, Звнигородском, Рублевском шоссе, на ул. Свободы, Нижние Мневники, Большая Филевская, Ярцевская, Молодогвардейская, проспекте Маршала Жукова, на Мичуринском, Университетском, Ломоносовском, Ленинском, Нахимовском и Балаклавском проспектах, проспекте Вернадского, на ул. Мосфильмовская, Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Миклухо-Маклая, Островитянова, на Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, на ул. Люблинская, Южнопортовая, Верхние Поля, Капотня, на Рязанском проспекте, в Ростокинском проезде, на проспектах Ветеранов, Мира, на Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на ул. Большая Академическая, Станционная, Яблочкова, Бутырская.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Красносельский, Марьина роща, Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Донской, Даниловский, Южнопортовый, Лефортово. Кроме того, движение транспорта затруднено на Садовом кольце в районах Басманный, Мещанский, Тверской, Пресненский, Арбат, Хамовники, Замоскворечье, Таганский.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Пречистенской, Софийской, Болотной, Кадашевской, Овчинниковской, Садовнической, Раушской, Москворецкой, Устьинской, Серебрянической, Озерковской, Космодамианской, Шлюзовой набережных, на Комиссариатском, Малом Москворецком и Малом Каменных мостах, на ул. Серафимовича, Балчуг, Садовническая, Пятницкая, Новокузнецкая, Большая Якиманка, Остоженка, Пречистенка, Поварская, Большая Никитская, Моховая, Манежная, Малая и Большая Бронные, Тверская, Большая Лубянка, Мясницкая, Ильинка, Варварка, Солянка, Николоямская, на Никитском, Тверском, Петровском, Рождественском, Сретенском, Чистопрудном, Покровском и Яузском бульварах.

По прогнозам сервиса, к 22:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов.