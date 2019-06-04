Главный вход Московского зоопарка закроют 5 июня

Режим работы Московского зоопарка ограничат 5 июня. Главный выход и старая территория будут закрыты. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Посетители смогут попасть внутрь через улицы Зоологическая и Большая Грузинская с 7:30 до 22:00. Москвичи и гости столицы имеют возможность купить билеты по сниженной цене в 300 рублей в кассах у этих входов.

В пресс-службе ведомства не уточнили причины изменения режима работы. С 6 июня зоопарк будет работать по привычному графику.

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