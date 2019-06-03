В Москве прошёл Красочный забег

В Москве 2 июня состоялся Красочный забег, в котором приняли участие около 5 тыс. человек.

Участники забега пробежали пятикилометровую дистанцию, состоящую из четырёх разноцветных зон. На мероприятии была использована яркая безопасная для здоровья краска.

Лучший результат среди мужчин — 15 минут, среди женщин — 17 минут 41 секунда. Все участники получили памятные значки на финише, а победители и призёры — кубки с символикой забега и ценные подарки от организаторов и партнёров.

Кроме того, были объявлены победители конкурса на самый необычный костюм.

Первый Красочный забег состоялся в Москве в 2013 году.