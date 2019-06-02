ЧП на ВДНХ: загорелся один из павильонов

На ВДНХ произошел пожар в павильоне «Рыболовство». Сообщение о возгорании поступило спасателям около полудня.
В пресс-службе московского управления МЧС рассказали, что загорелись стройматериалы на цокольном этаже. Здание сейчас реконструируется, в нем шли ремонтные работы.
Справиться с открытым огнем удалось достаточно быстро. Площадь пожара составила 20 кв. м. Был ли нанесен ущерб павильону, пока неизвестно.
Павильон «Рыболовство», построенный в 1985 году, находится в северной части ВДНХ, возле берега четвертого Каменского пруда.