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Расписание Киевского направления МЖД изменится 7-9 июня и 15-16 июня из-за путевых работ 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Расписание Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 7-9 июня и 15-16 июня 2019 г. из-за работ на участке «Солнечная» — «Внуково». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».
«С 7 по 9 июня и с 15 по 16 июня расписание Киевского направления изменится в связи с проведением работ на участке «Солнечная» — «Внуково». На это время из расписания выведут некоторые рейсы из Москвы в Апрелевку, Лесной Городок, Новопеределкино, Нару, Малоярославец и в обратном направлении. Также скорректировано время отправления нескольких электропоездов», — говорится в сообщении.
ЦППК попросила пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок. В пресс-службе напомнили, что ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
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Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково
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